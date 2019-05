FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VEM XFRA SG0531000230 VENTURE SD-,25 0.131 EUR

I1M XFRA SE0001515552 INDUTRADE AB SK 1 0.417 EUR

BNF XFRA SE0000862997 BILLERUDKORSNAES SK 12,50 0.199 EUR

PEKB XFRA SE0000106205 PEAB AB B SK 5 0.389 EUR

HLV XFRA SE0000105199 HALDEX AB SK 20 0.107 EUR

KBWA XFRA NL0000852580 BOSKALIS W. CVA EO -,01 0.500 EUR

ZWS XFRA LT0000123911 TELIA LIETUVA EO -,29 0.080 EUR

XIC XFRA LT0000111650 KLAIPEDOS NAFTA AB EO0,29 0.030 EUR

4QI XFRA KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 0.011 EUR

A64 XFRA ID1000111305 ADARO ENERGY TBK RP 100 0.003 EUR

5AA XFRA ID1000107600 PT WIJAYA KARYA (P.)RP100 0.002 EUR

ACR XFRA FR0000120404 ACCOR SA INH. EO 3 1.050 EUR

ADS XFRA DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 3.350 EUR

NWX XFRA DE0006775505 NORDWEST HANDEL AG 0.700 EUR

HEI XFRA DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 2.100 EUR

DAM XFRA DE0005498901 DATA MODUL AG O.N. 2.000 EUR

COM XFRA DE0005428007 COMDIRECT BANK AG 0.250 EUR

47H XFRA SE0008040653 HUMANA AB 0.065 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.398 EUR

8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 1.000 EUR

ZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.107 EUR

02H XFRA SE0002367797 HEXATRONIC GROUP AB AK 0.037 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 0.894 EUR

BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.089 EUR

KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. A O.N. 0.112 EUR

2GP XFRA SE0007158910 ALIMAK GROUP AB (PUBL) 0.255 EUR

DGBG XFRA DE000A1J7N89 DEGUSSA BANK GEN. 12/19 6875.000 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.080 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.295 EUR

HEIU XFRA US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.422 EUR

MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.125 EUR

HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.322 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.340 EUR

JST XFRA DE000JST4000 JOST WERKE AG INH. O.N. 1.100 EUR

MLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.278 EUR