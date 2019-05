FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ADS1 XFRA US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N. 1.681 EUR

0SL XFRA SE0005999760 SCANDI STANDARD AB (PUBL) 0.185 EUR

TLX XFRA DE000TLX1005 TALANX AG NA O.N. 1.450 EUR

KPSN XFRA BE0974274061 KINEPOLIS GRP SA 0.920 EUR

INX XFRA NL0010801007 IMCD N.V. EO -,16 0.800 EUR

UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.223 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.045 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

KGX XFRA DE000KGX8881 KION GROUP AG 1.200 EUR

SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.168 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.867 EUR

RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.523 EUR

PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.201 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.223 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.894 EUR

OY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.171 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.424 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.634 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.287 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.277 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.067 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.777 EUR

ETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.125 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.134 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.273 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.089 EUR

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.322 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.357 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.313 EUR

B4W XFRA US05961W1053 BANCO MACRO S.A. ADR 1 2.010 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.688 EUR

AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.447 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.420 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.015 EUR