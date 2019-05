FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.071 EUR

MQR1 XFRA SG1BA2000002 MULTI-CHEM LTD 0.022 EUR

XFRA DE000HSH5WG2 HCOB MZC 21 15/25 0.000 %

8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.041 EUR

XFRA DE000HSH4Y61 HCOB MZC 11 15/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4ZG8 HCOB MZC 12 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH4YY4 HCOB KK4 15/21 0.002 %

CFU1 XFRA US172967GR68 CITIGROUP DEP.SHS PRF.S.D 0.002 %

2NH XFRA ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 0.060 EUR

189A XFRA US40054A1088 GR.SUPERVIELLE B SP.ADR 0.067 EUR

EP4A XFRA IT0003850929 ESPRINET S.P.A. EO -,15 0.135 EUR

2GK XFRA IT0005279143 GIMA TT S.P.A. 0.420 EUR

H221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.375 EUR

GF7 XFRA IT0003203947 GEFRAN SPA EO 1 0.320 EUR

RMD XFRA IT0001178299 RENO DE MEDICI A 0.007 EUR

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.661 EUR

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.067 EUR

KT0T XFRA SE0011089200 NETENT AB B 0.209 EUR