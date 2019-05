EXCHANGE NOTICE 2019 10 MAY 2019 SHARES SUOMEN HOIVATILAT PLC: CHANGE OF COMPANY NAME The change of Suomen Hoivatilat Plc's name to Hoivatilat Plc will be valid in the Nasdaq Helsinki's INET trading system as from 13 May 2019. Company's name is Hoivatilat Oyj in Finnish. Company's identifiers New company name: Hoivatilat Plc Trading code: HOIVA Issuer code: HOIVA ISIN code: FI4000148648 Order book ID: 119806 Nasdaq Helsinki Global Listing Services ********************** TIEDOTE 10.5.2019 OSAKKEET SUOMEN HOIVATILAT OYJ: YHTIÖN NIMENMUUTOS Suomen Hoivatilat Oyj:n nimenmuutos Hoivatilat Oyj:ksi tulee voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 13.5.2019 alkaen. Yhtiön nimi on englanniksi Hoivatilat Plc. Yhtiön perustiedot: Yhtiön uusi nimi: Hoivatilat Oyj Kaupankäyntitunnus HOIVA Liikkeeseenlaskijatunnus HOIVA ISIN-koodi FI4000148648 Order book id: 119806 Nasdaq Helsinki Global Listing Services