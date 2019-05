Es kommt aus Aachen und kostet 16.600 Euro. In nur 18 Monaten schafften Ingenieure der TH Aachen mit Privatunternehmern dieses kleine Wunder und zeigten damit, dass es erstens geht, zweitens schneller und drittens zu einem angemessenen Preis. Ob es zum Überleben reicht, gilt als offen. Aber es ist ein Beweis dafür, wie die einen schlafen und die anderen sich bewegen. Nur VW dürfte im Moment unter den großen Deutschen in der besten Ausgangslage für E-mobility stehen - mit Start in China.



