Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HHLA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Höhere umgeschlagene Volumina und eine bessere Profitabilität habe dem Hamburger Hafenbetreiber einen starken Jahresauftakt beschert, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte sowohl für den Container-Umschlag im Hamburger Hafen selbst als auch für das Verbindungs- und Terminalnetzwerk mit Mittel-, Ost- und Südosteuropa./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 10:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 10:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0172 2019-05-09/21:15

ISIN: DE000A0S8488