Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für SAP nach der Sapphire-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Die Einführung von Cloud-Lösungen durch Kunden dürfte zunehmen und für nachhaltiges Wachstum sorgen, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit wiederum dürften sich auch die operativen und die Bruttomargen des Software-Entwicklers verbessern./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 12:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 12:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0173 2019-05-09/21:15

ISIN: DE0007164600