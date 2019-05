Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Quartalszahlen von 23 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Eine schwache Nachfrage in Europa und die Preise für Rohstoffe hätten sich zum Jahresanfang negativ ausgewirkt, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien des Stahlherstellers im Vergleich zu denen der Wettbewerber sei aber nicht anspruchsvoll./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 19:46 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU1598757687