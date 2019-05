PVA TePla Start ins Geschäftsjahr 2019: Mehr als 50% Umsatzplus - Deutlich verbesserte Ergebnismarge - Rekord-Auftragsbestand DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht PVA TePla Start ins Geschäftsjahr 2019: Mehr als 50% Umsatzplus - Deutlich verbesserte Ergebnismarge - Rekord-Auftragsbestand 10.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PVA TePla Start ins Geschäftsjahr 2019: Mehr als 50% Umsatzplus Deutlich verbesserte Ergebnismarge Rekord-Auftragsbestand * Konzernumsatz Q1 2019: 29,4 Mio. EUR [Q1 2018: 19,1 Mio. EUR] * Auftragseingang Q1 2019: 61,6 Mio. EUR [Q1 2018: 39,0 Mio. EUR] * Auftragsbestand 31.03.19: 203,3 Mio. EUR [31.12.18: 171,5 Mio. EUR] * EBITDA Q1 2019: 2,3 Mio. EUR [Q1 2018: 1,2 Mio. EUR] Die PVA TePla-Gruppe, Wettenberg, hat das erste Quartal 2019 mit einem Umsatzanstieg von 54% auf 29,4 Mio. EUR abgeschlossen. Wesentlicher Treiber war die annähernde Umsatzverdopplung (+ 90%) im Bereich der Halbleitersysteme (GB Semiconductor Systems). Im Bereich der Industriesysteme erzielte die PVA-Gruppe ein ebenfalls erfreuliches Umsatzplus von 14%. Der Auftragseingang kletterte im Vergleich zum Vorjahr um nahezu 60% auf 61,6 Mio. EUR an und übertraf den Umsatz um mehr als das Doppelte. Beide Geschäftsbereiche trugen zu dem deutlich höheren Bestellvolumen bei. So konnte der GB Industrial Systems Neuaufträge in Asien über Hochtemperaturprozessanlagen gewinnen, während die positive Auftragslage im GB Semiconductor Systems die starke Nachfrage nach Kristallzuchtanlagen und Metrologiesystemen widerspiegelt. Der Auftragsbestand nahm in nur drei Monaten um 18% auf den neuen Rekordwert von 203 Mio. EUR zu. Er unterstützt das Wachstum der PVA Gruppe bis ins Jahr 2021 hinein. Trotz der in den ersten Monaten des Jahres üblichen negativen saisonalen Effekte konnten beide Segmente das Wachstum profitabel gestalten. Das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR (VJ: 1,2 Mio. EUR) entspricht im Quartalsvergleich einer verbesserten EBITDA-Marge von 7,9% (VJ: 6,4%). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei 1,4 Mio. EUR (VJ: 0,6 Mio. EUR). "Der Auftakt nach Maß im Geschäftsjahr 2019 bestätigt das starke Wachstumspotenzial der PVA-Gruppe in einem weiterhin dynamischen Marktumfeld", unterstreicht Alfred Schopf, Vorstandsvorsitzender von PVA TePla. "Dabei machen sich auch unsere im Vorjahr abgeschlossenen Kooperationen und Rahmenverträge u.a. in Asien bezahlt." Nach dem guten Start ins Geschäftsjahr 2019 bestätigt der Vorstand der PVA TePla AG die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2019 und erwartet nach wie vor einen Konzernumsatz in einer Größenordnung von 125 Mio. EUR und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) in einer Größenordnung von 15,0 Mio. EUR. Der Zwischenbericht kann auf der Webseite unter www.pvatepla.com heruntergeladen werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Phone: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com www.pvatepla.com 10.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 809441 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809441 10.05.2019 ISIN DE0007461006 AXC0062 2019-05-10/08:00