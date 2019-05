Der DAX hat die wichtige Marke von 12.000 Punkten wieder durchbrochen, Anlass war der jüngste Kursschwenk von US-Präsident Trump. Doch die Probleme liegen tiefer.

Alles hätte so schön sein können: Die USA und China einigen sich auf einen Handelsvertrag, der den Handel (weitgehend zollfrei) belebt und gleichzeitig hilft, dass Handelsdefizit der Vereinigten Staaten etwas einzudämmen. Das stimuliert die Weltwirtschaft und sorgt für die Konjunkturwende.

So etwa sah in groben Zügen das Bullenszenario aus, aber so einfach ist es nicht, denn die Interessen von den USA und China stehen zum Teil diametral entgegen. Dass der US-Präsident jetzt die Keule herausholt und die Zölle ...

