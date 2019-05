Die Deutsche Post ist überzeugend das Jahr 2019 gestartet. Im ersten Quartal hat der Post- und Logistikkonzern sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr steigern können. Zwischen Januar und März erwirtschaftete die Deutsche Post einen Umsatz von 15,4 Milliarden Euro, 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 28,1 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Insbesondere die DHL Divisionen verzeichneten erneut erfreuliche Ergebnisbeiträge, wenngleich ein positiver Einmaleffekt aus dem Abschluss der Ende 2018 auf den Weg gebrachten Supply-Chain-Partnerschaft mit S.F. Holding in China der Treiber für den deutlichen Ergebnissprung war, so die Deutsche Post in einer Mitteilung. Gebremst wurde das EBIT-Wachstum hingegen von den bereits angekündigten Restrukturierungsaufwendungen bei Supply Chain und in der neuen Division eCommerce Solutions.

