FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Bechtle hat im ersten Quartal 2018 dank einer guten Entwicklung im Bereich IT-E-Commerce die Erwartungen erfüllt. Die Zielsetzung für das laufende Jahr hat das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen bekräftigt.

Im ersten Jahresviertel stieg der Umsatz um 29,8 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro und überschritt erstmals die Umsatzmilliarde in einem ersten Quartal. Das Ergebnis nach Steuern wuchs um rund 28 Prozent auf 31,67 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis erhöhte sich um 27,1 Prozent auf 45 Millionen Euro. Analysten hatten ein Ergebnis nach Steuern von 31 Millionen Euro und einen Umsatz von 1,13 Milliarden Euro erwartet.

Der Wachstumsmotor bei dem Konzern aus Neckarsulm bei Heilbronn ist die Sparte IT-E-Commerce. Der Umsatz in dem Bereich kletterte um 54 Prozent, was auch an der Übernahme der französischen Inmac Wstore im vergangenen Jahr liegt. Die Gesellschaft aus Roissy-en-France setzt auf die kombinierten Vertriebswege aus Beratung durch qualifizierte Vertriebsmitarbeiter und Online-Shops. Aber auch ohne den Zukauf zeigte sich ein ordentliches Wachstum: Organisch kletterte der Spartenumsatz um 12,3 Prozent. Laut Bechtle legten fast alle Länder zweistellig zu, besonders stark war das Wachstum bei den Gesellschaften in Benelux, im Vereinigten Königreich sowie in Italien. Das EBIT stieg ungeachtet der akquisitionsbedingt höheren Abschreibungen um 70,9 Prozent.

Das Management bekräftigt die Prognose für das Gesamtjahr 2019, Umsatz und Ergebnis "sehr deutlich" zu steigern. "Der Jahresstart von Bechtle war sehr eindrucksvoll. Trotz der nach wie vor angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage sehen wir das erste Quartal als gute Grundlage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019", erklärte Bechtle-Chef Thomas Olemotz. 2018 wies Bechtle einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro aus und ein Ergebnis vor Steuern von 193 Millionen Euro.

