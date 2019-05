Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Logistik-Konzern dürfte damit näher an das obere Ende der Spanne des für die Jahre 2019 und 2020 angepeilten Ebit heranrücken. Etwas Sorgen bereiten könnte Investoren allerdings die schwächere Entwicklung der freien Barmittel./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 07:54 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 07:54 / CEST

