Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen zum ersten Quartal von 28 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf das Zahlenwerk und den Ausblick habe er sein Bewertungsmodell für das Halbleiterunternehmen aktualisiert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten höhere Umsatz- und Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2019 und 2020./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-05-10/08:36

ISIN: GB0059822006