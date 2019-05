FRANKFURT (Dow Jones)--Die hohe Unsicherheit am Aktienmarkt zeigt sich am Freitag auch in der Trendumfrage. Zwar wird der DAX mit einem Minus von 0,1 Prozent kaum verändert erwartet. Die Unsicherheit schlägt sich aber in der großen Spanne der acht Prognosen nieder. Die Spanne der Prognosen liegt zwischen 11.830 und 12.100 Punkten. Dabei erwarten vier Händler fallende und vier steigende Kurse. Im Schnitt liegt die Prognose bei 11.957 Punkten zum XETRA-Schluss.

May 10, 2019

