Der Branche der Sportartikelhersteller geht es sehr gut. Dies erkennt man schnell, wenn man einen Blick auf die Aktienkurse der drei größten Branchenvertreter Nike, Adidas sowie Puma (WKN: 696960) wirft. So hat die Aktie des Weltmarktführers Nike erst Mitte April ein neues Allzeithoch erklommen, konsolidiert diese Kursgewinne aktuell jedoch etwas aus. Die Aktie des größten Nike-Konkurrenten Adidas erklomm auch erst kürzlich neue Allzeithochs.

Bleibt noch die Nummer 3 der Branche, Puma. Auch diese Aktie konnte erst kürzlich auf ein neues Allzeithoch klettern und auch diese Aktie befindet sich kurzfristig in einer kleinen Korrektur. Die gute Lage der Branche verwundert aufmerksame Beobachter jedoch nicht. Denn gleich mehrere Trends spielen den Sportartikelherstellern in ihre Karten. So gilt sportliche Bekleidung heutzutage immer mehr als chic, so dass man sie eben nicht nur zum Sport trägt.

Darüber hinaus können heutzutage - mehr oder weniger ambitionierte - Hobbysportler mit Hilfe intelligenter Sportbekleidung ("Smartwear") alle wichtigen Körperfunktionen ständig überwachen ("Self-Tracking") lassen. Doch machen die großen Konzerne auch noch viel richtig. So nutzen sie verstärkt das Internet, sowohl zur Individualisierung als auch zum Direktvertrieb ihrer Produkte. Dadurch werden Zwischenhändler gezielt ausgeschaltet, so dass die Margen steigen.

Nike war, ist und bleibt mein Topfavorit, aber…

Ich habe an dieser Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...