Die Aktionäre der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) sollen eine Dividende in Höhe von 0,07 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 erhalten. Im letzten Jahr wurden ebenfalls 0,07 Euro je Aktie ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 6,35 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,10 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 28. Mai 2019 in Gelsenkirchen statt. Die Masterflex Group steigerte im 1. ...

