Masterflex SE: Hauptversammlung stimmt Dividendenzahlung von 0,07 Euro je Aktie zu DGAP-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung Masterflex SE: Hauptversammlung stimmt Dividendenzahlung von 0,07 Euro je Aktie zu 28.05.2019 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Masterflex SE: Hauptversammlung stimmt Dividendenzahlung von 0,07 Euro je Aktie zu Gelsenkirchen, 28. Mai 2019 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Masterflex SE stimmten auf der heutigen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde u. a. beschlossen, an die Aktionärinnen und Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,07 Euro je Aktie auszuschütten. Darüber hinaus wurde der bestehende Aufsichtsrat mit seinen Mitgliedern Georg van Hall (Vorsitzender), Dr. Gerson Link und Jan van der Zouw in seinem Amt bestätigt und für weitere sechs Jahre gewählt. In seiner Rede an die Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die Fortsetzung des Wachstumskurses im Geschäftsjahr 2018 sowie über die erfreuliche Umsatz- und Ertragssteigerung im 1. Quartal 2019. Vor diesem Hintergrund wurde die Gesamtjahresprognose bestätigt. Demzufolge soll der Konzernumsatz 2019 um 3,0 % bis 6,0 % wachsen, während das operative EBIT gegenüber 2018 weiter gesteigert werden soll. Darüber hinaus präsentierte der Vorstand ausführlich die Chancen und Wertsteigerungspotenziale, die sich für die Masterflex Group durch die Digitalisierung ergeben. Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex SE: "Mit der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten 2019 können wir sehr zufrieden sein. Die positive Entwicklung des 1. Quartals setzte sich auch im April fort. Dennoch sehen wir weiteres Potenzial bei der Ergebnisentwicklung und werden deshalb ein umfassendes Optimierungsprogramm starten, das wir unseren Stakeholdern im Sommer detailliert vorstellen werden. Für das Vertrauen unserer Aktionäre in diesen Kurs, das auf der heutigen Hauptversammlung zum Ausdruck kam, möchte ich mich herzlich bedanken." Hinweis: Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2019 der Masterflex SE werden ab dem 29. Mai 2019 unter www.masterflexgroup.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung stehen. Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN 549293) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen. Ansprechpartner: Frank Ostermair/Linh Chung, Better Orange IR & HV AG, Tel.: 49 89 8896 90614, E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de 28.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45891 Gelsenkirchen Deutschland Telefon: +49 (0)209 970770 Fax: +49 (0)209 9707733 E-Mail: info@masterflexgroup.com Internet: www.MasterflexGroup.com ISIN: DE0005492938 WKN: 549 293 Indizes: Prime all share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816581 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816581 28.05.2019 ISIN DE0005492938 AXC0177 2019-05-28/14:30