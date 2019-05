Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat ProSiebenSat.1 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 18 Euro belassen. Es sei Zeit für eine neue Sicht auf den Medienkonzern, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Kerngeschäft ziehe die Dynamik an. Außerdem hinke der Aktienkurs im Vergleich zu den Wettbewerbern in diesem Jahr deutlich hinterher. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für dieses Jahr hob der Experte leicht an, in erster Linie wegen des besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartals./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-05-10/09:13

ISIN: DE000PSM7770