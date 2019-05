Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag ohne große Kursbewegung in den Handel gegangen. Die Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Importe durch die USA bewegte die Kurse wenig. Zum Auftakt lag der Terminkontrakt Euro-Bund-Future faktisch unverändert auf 166,28 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert minus 0,05 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa war der Handelsbeginn verhalten.

Zum Wochenausklang stehen in Europa vor allem Produktionsdaten aus der Industrie im Blick. In den USA dürften neue Inflationsdaten Interesse hervorrufen. Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die ihren Zinserhöhungskurs vorerst abgebrochen hat. Vor dem Wochenende äußern sich zudem zahlreiche Notenbanker./bgf/fba

ISIN DE0009652644

AXC0094 2019-05-10/09:15