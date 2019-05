Der deutsche Leitindex ist gestern böse abgestürzt. Am Nachmittag setzte deutlicher Verkaufsdruck ein, der DAX rutschte immer mehr ab. Am Ende lag er bei 11.974 Punkten. Das ist ein Minus von 1,7 Prozent bzw. 206 Punkten.



Marktidee: Walt Disney Walt Disney hat vorgestern nachbörslich Zahlen vorgelegt. Der Umsatz legte zu, der bereinigte Gewinn je Aktie ging zurück, lag aber über den Erwartungen der Märkte. Der Kurs von Walt Disney befindet sich nach einem imposanten Sprung im April in einer Korrektur. Das Risiko, dass sich diese Bewegung fortsetzt, ist groß. Entscheidend ist dabei eine bestimmte Unterstützungszone.