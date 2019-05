Nicht nur der Elektrobauer Tesla sorgt derzeit an den Märkten für Aufsehen, auch sein chinesisches Pendant BYD steht im Fokus der Anleger.



Dabei beschränkt sich BYD nicht nur auf Elektroautos, sondern stellt auch Elektro-Doppeldeckerbusse, Gelenkbusse, Gabelstapler und viele andere fahrende Untersätze ebenso wie Batterien selbst her. Zumindest im 1. Quartal 2019 war dies auch durchaus profitabel: Der Gewinn wurde um mehr als 600 Prozent auf umgerechnet 99 Mio. Euro gesteigert. Was es sonst noch Wissenswertes über BYD gibt, erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.