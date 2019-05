Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LafargeHolcim anlässlich des Verkaufs der philippinischen Tochter von 64 auf 70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Deal, sowie die bereits zuvor bekanntgegebenen Verkäufe der defizitären Töchter Holcim Indonesia und Holcim Malaysia dürften sich gewinnsteigernd auf den Baustoffkonzern auswirken, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 03:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-05-10/09:21

ISIN: CH0012214059