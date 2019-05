Eine etwas obskure Hongkong-Adresse unterstellt der Hochtief-Tochter in Australien die Manipulation von Geschäftszahlen, worauf die Mutter Hochtief massiv verlor. Damit liegt Hochtief nun in einer Größe die berechenbar wird. Kursverlust bisher knapp 30 % und ein Marktwert von gut 8,2 Mrd. Euro sind die erste Stufe für ein Comeback. Der bisherige Tiefstkurs lag bei 112 Euro, aktuell 118 Euro und in dieser Spanne wird zu investieren sein. Die Einzelheiten dazu lesen Sie in der nächsten Woche in unseren Briefen. Sollten Sie kein Abonnent sein, können Sie unsere Briefe auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info