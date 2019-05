München (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News": Der Vorstandsvorsitzende der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF), Klaus Rosenfeld, berichtete auf der diesjährigen Hauptversammlung am 24. April in Nürnberg, zu der sich mit über 700 Aktionären und Gästen weit mehr Teilnehmer als in den Vorjahren eingefunden hatten, von einem schwierigen Geschäftsjahr 2018, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...