Die Aktie des Cannabis-Produzenten Cronos Group hat zuletzt deutlich Federn lassen müssen. Am Donnerstag ging das Papier mit einem Minus von gut acht Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto. Seit dem Hoch im Februar dieses Jahres bei 32,95 Kanadische Dollar hat die Aktie damit mittlerweile mehr als 40 Prozent korrigiert. In den vergangenen Wochen setzten Gewinnmitnahmen sowie am gestrigen Handelstag die Zahlen zum ersten Quartal der Aktie zu.

