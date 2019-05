Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Metro AG nach den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Maxime Mallet verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem auf Unsicherheiten im Russland-Geschäft und sieht zudem die Jahresziele des Handelskonzerns als gefährdet an./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 04:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-05-10/10:24

ISIN: DE000BFB0019