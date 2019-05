Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal ProSiebenSat.1. Gestern gab es Zahlen. Der Konzern kämpft zwar weiter mit Problemen. Allerdings kam die Bilanz am Markt gut an. Heute liefern die Analysten von Kepler Cheuvreux Unterstützung.



Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.