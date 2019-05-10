sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.05.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 607 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,48 Euro		0,00
0,00 %
WKN: A0D88T ISIN: DE000A0D88T9 Ticker-Symbol: MA1 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MAX21 AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
MAX21 AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,45
0,50
12:37
0,22
0,33
12:45
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
MAX21 AG
MAX21 AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MAX21 AG0,480,00 %