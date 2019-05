Die gute Stimmung an den Börsen genutzt: Der Max Otte Vermögensbildungsfond glänzt mit einem 52-Wochen-Hoch und befindet sich mit den großen Indizies auf Augenhöhe. Zudem steht ein Agrarunternehmen neu im Anlagefokus.Sowohl aus Monatsperspektive als auch mit dem langfristigeren Blick über 366 Tage sind mein Team und ich außerordentlich gut unterwegs. Souverän haben wir die allgemein sehr gute Börsenstimmung genutzt. Der NAV des Max Otte Vermögensbildungsfonds (ISIN: DE000A1J3AM3) kletterte um 4,02 Prozent auf 140,74 Euro, was einem neuen 52-Wochen-Hoch entspricht. Auch das Allzeithoch haben wir damit fast wieder erreicht. Mit den großen Indizies, die ebenfalls weiter Aufwind gewannen, liegen wir seit Jahresbeginn auf Augenhöhe. April-Spitzenreiter ist diesmal der DAX mit einem Plus von 7,10 Prozent. Auch der Nikkei konnte sich mit +4,97 Prozent etwas erholen. Danach bereits folgt der Max Otte Vermögensbildungsfonds mit. Der S&P 500 gewann lediglich 3,93 Prozent , der Stoxx Europe 600 nur 3,23 Prozent. Auf Jahresbasis liegen lediglich der MSCI World in EUR (+12,6 Prozent ), der S&P 500 (+11,2 Prozent ) und der Schweizer Index SMI (+9,9 Prozent ) vor uns. Danach bereits rangiert der Max Otte Vermögensbildungsfonds mit einem ordentlichen Plus von 8,8 Prozent seit Mai 2018.

