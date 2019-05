Toronto, Paris, und Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Array (Array Canada Inc.) gab heute bekannt, dass Damon S. Kennish zum Executive Vice President of Commercial Activity für die EMEA-Region ernannt wurde. Kennish wird in Warschau, Polen, und Paris, Frankreich, basiert sein und mit Wirkung zum 13. Mai 2019 die Expansion der kommerziellen Präsenz von Array (und Willson & Brown) leiten.



Kennish kommt von Preferred Display Asia Ltd, wo er Vorstandsvorsitzender war, zu Array. Vor seiner Position bei Preferred Display Asia, gründete Kennish Imagine POS Ltd., das er 17 Jahre lang aufbaute, ein renommiertes Unternehmen im Bereich Point of Sale Merchandising (POSM) mit Hauptsitz in Hongkong, Betriebsstätten in China und dem Vereinigten Königreich und Kundenbetreuungszentren in Frankreich, den USA, Australien und Japan.



Kennish, der im Vereinigten Königreich geboren wurde, arbeitete in der globalen Beauty-Branche in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Asien und den Vereinigten Staaten bei Unternehmen wie L'Oréal, Elizabeth Arden, Li & Fung und Unilever und kann eine lange und erfolgreiche Bilanz in den Bereichen POS Merchandising und Produktion vorweisen.



"Wir freuen uns, dass Damon zum Array-Team stößt", so Jeff Casselman, CEO und Präsident von Array. "Mit seiner Leidenschaft, seinen fundierten Kenntnissen der Gesundheits- und Beauty-Branche, seiner weltweiten Erfahrung und nachgewiesenen Führungsqualitäten ergänzt er unser Team perfekt bei unserer weiteren globalen Expansion und Entwicklung. Damon wird mit Dariusz Rutczynski, Gründer von Willson & Brown und CEO von Array Europa, zusammenarbeiten, um Array zum Partner der Wahl für unsere Marken- und Einzelhandelspartner machen."



INFORMATIONEN ZU ARRAY



Array ist der führende Anbieter von In-Store-Merchandising-Lösungen für weltweit führende Einzelhändler und Markenhersteller in der Beauty-Branche. Seit über 35 Jahren genießen die Kunden von Array ein beispielloses Spektrum an Dienstleistungen vor Ort, herausragende kreative Innovationen, echte globale Produktionskapazitäten, umfassende Logistik und komplette Installations- und Folgedienstleistungen. Das Resultat sind Displays und Einrichtungen, die von Brand-Marketingspezialisten und Händlern weltweit geschätzt werden. Array hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada und beschäftigt über 2400 Mitarbeiter in Betrieben in Toronto, Kanada; New York City und Long Island, USA; Mexiko-Stadt, Mexiko, Shenzhen und Shanghai, China, Paris, Frankreich, und seit letztem Jahr durch den Erwerb von Willson & Brown auch in Warschau, Polen.



