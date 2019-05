Die neue Generation des Opel Corsa wird am 4.?Juni Weltpremiere feiern und von Beginn an als vollelektrische Version bestellbar sein. Das kündigt Opel-Chef Michael Lohscheller in einem Interview an - auch verspricht er für den E-Corsa einen "attraktiven Preis", ohne jedoch Details zu nennen. Die inzwischen zum PSA-Konzern gehörenden Rüsselsheimer haben 2018 zum ersten Mal seit 1999 Gewinne geschrieben, ...

