Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Astrazeneca nach aktuellen Daten zum Arzneistoff Roxadustat auf "Buy" mit einem Kursziel von 6800 Pence belassen. Die Daten hätten das "Best-Case-Szenario" verfehlt und die wenigen Details und sorgsam gewählten Worte dürften bis zur Vorlage der gesamten Daten für Unsicherheit an den Finanzmärkten sorgen, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sehe er hier nach wie vor eine große Chance./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 04:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-05-10/11:11

ISIN: GB0009895292