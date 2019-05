Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analystin Nizla Naizer hob in einer am Freitag vorliegenden Studie das "starke Quartal" des Kochboxen-Anbieters hervor. Im zweiten Quartal dürfte die Schwelle hin zur Profitabilität erreicht sein, was zu einer Neubewertung der Aktien führen dürfte./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 04:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-05-10/11:14

ISIN: DE000A161408