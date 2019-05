Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Aktie Post http://bit.ly/2JxEi4H Der Schock sitzt tief: Die USA haben ihre Drohung wahrgemacht und die Strafzölle auf Importe aus China mehr als verdoppelt. Damit eskaliert der Handelskrieg. Allerdings setzen die Märkte auf die Hoffnung, dass die Gespräche fortgesetzt werden und es am Ende zu einer Handelsvereinbarung kommt. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Die Deutsche Post ist mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Der Maschinenbauer Gea hat Details zu seinen Umbauplänen veröffentlicht. Der Fahrdienstvermittler Uber geht heute in den USA an die Börse Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0