Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. "Bechtle hatte einen unerwartet starken Start ins Jahr 2019 und hat die Konsensschätzungen und unsere Erwartungen auf breiter Front geschlagen", schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einem schwierigen konjunkturellen Umfeld habe das IT-Systemhaus das prozentual zweistellige Wachstum aus eigener Kraft der vergangenen zwei Jahre halten können. Er werde die Schätzungen nun erhöhen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 09:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 09:57 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-05-10/11:25

ISIN: DE0005158703