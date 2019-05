Die Joh. Friedrich Behrens AG hat sich für die Emission ihrer nunmehr dritten Unternehmensanleihe entschieden. Die neue Anleihe hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% verzinst. Seit dem 06. Mai können Alt-Anleihegläubiger bereits ein Umtauschangebot nutzen, ab dem 14. Mai wird der Minibond schließlich allen Anlegern öffentlich angeboten. Wir haben mit dem Behrens-Chef, Tobias Fischer-Zernin, über die Hintergründe der neuen Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Fischer-Zernin, wie schon im Jahr 2015 streben Sie eine vorzeitige Anleihen-Refinanzierung mittels einer Umtausch-Anleihe an. Was bieten Sie den Anleiheinhabern in diesem Fall konkret an?

Tobias Fischer-Zernin: Wir möchten unsere langjährigen Anleger gern weiterhin an Bord haben. Daher bieten wir den Anleihegläubigern der Anleihe 2015/2020 ein attraktives Umtauschangebot an, um an der Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe weiter zu partizipieren. Konkret bieten wir für eine alte Anleihe jeweils eine neue Behrens Anleihe 2019/2024 sowie einen zusätzlichen Barausgleich von 25 Euro (bei Umtausch bis 07. Juni 2019) und natürlich die aufgelaufenen Stückzinsen. Die Behrens-Gruppe hat sich in den letzten Jahren nachhaltig entwickelt und mit zuverlässigen Zinszahlungen sowie einer attraktiven Rendite die Erwartungen des Kapitalmarktes erfüllt. Dies werden wir unseren Anlegern auch in Zukunft bieten.

Anleihen Finder: Man konnte aufgrund verschiedener Pressemeldungen im vergangenen Jahr das Gefühl haben, dass sich die Behrens AG zur Verringerung der Zinslast gänzlich vom KMU-Anleihen-Markt zurückziehen möchte.Warum ist eine erneute Unternehmensanleihe nun doch die richtige (Re-)Finanzierungsvariante für Sie? Wie sieht generell der Finanzierungsmix des Unternehmens aus?

"Die Reduzierung der Zinslast ist ein wichtiges Thema für uns"

Tobias Fischer-Zernin: Die Reduzierung der Zinslast ist in der Tat ein wichtiges Thema für uns. Daneben streben wir einen ausgewogenen Finanzierungsmix mit verschiedenen Fristigkeiten und Laufzeiten an. Hier ist die neue Anleihe - mit reduziertem Volumen und reduziertem Zinssatz - ein wichtiger Baustein. Behrens hat viele treue und langjährige Anleger, die seit vielen Jahren in das Unternehmen investiert sind und uns am Kapitalmarkt begleiten. Diesen wollen wir gern auch weiterhin die Möglichkeit geben, investiert zu bleiben. Zudem haben wir persönlich in den letzten acht Jahren nur gute Erfahrungen am Anleihemarkt gemacht, so dass grundsätzlich nichts gegen eine weitere Unternehmensanleihe spricht - wenn der Kupon angemessen ist. Zugleich reduzieren wir ja erneut bewusst das Volumen, um weitere Finanzierungsbausteine in ...

