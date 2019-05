Die Notierungen von ThyssenKrupp steigen am Freitagmorgen zeitweise um mehr als zehn Prozent und stemmen sich damit auf die Liste der Outperformer innerhalb des DAX: Das Stahlunternehmen möchte ihre Aufzugssparte abspalten und an die Börse bringen - ein Lockruf für Investoren. Charttechnisch bahnt sich derzeit eine Bodenbildung an.

