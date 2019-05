Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Zurich Insurance Group mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 325 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Schweizer Versicherungskonzern dürfte seine Ziele für 2019 erreichen oder sogar übertreffen, schrieb Analyst Jon Hocking in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei aber bereits im gegenwärtigen Aktienkurs eingepreist. Mittelfristig habe die Aktie jedoch noch Aufwärtspotenzial./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-05-10/11:41

ISIN: CH0011075394