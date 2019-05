Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Trump macht Ernst und hat die Strafzölle auf Importe aus China mehr als verdoppelt. Damit brüskiert er China und nimmt die Aktienmärkte in Geiselhaft. Ein hochemotional aufgeladenes Thema. Dr. Thomas Gitzel ist der Chefökonom der VP Bank und hat die Lage beobachtet und analysiert. Er sagt sinngemäß: die Art und Weise in der Trump vorgeht, ist erschreckend rücksichtslos, aber in einigen Punkten hat er durchaus Recht. Anleger setzen darauf, dass am Ende der Verhandlungen ein Ergebnis steht - denn beide Seiten haben ein starkes Interesse an einer Einigung. Der Weg allerdings, ist steinig.