Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die nordamerikanischen Märkte zeigten erste Anzeichen der Verbesserung, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Margen des Nutzfahrzeug-Zulieferers könnten im zweiten Quartal zulegen. Allerdings dürfte sich der Rückenwind von den Stahlpreisen im Jahresverlauf etwas abschwächen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-05-10/11:47

ISIN: LU0307018795