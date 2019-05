marktEINBLICKE um 12: DAX auf Erholungskurs, thyssenkrupp wieder am Anfang

Nach den jüngsten Enttäuschungen setzt der DAX am Freitag zu einer Erholungsrallye an. Und dies, obwohl nun höhere US-Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von rund 200 Mrd. US-Dollar in Kraft sind. Anleger sehen es positiv, dass im Handelsstreit zumindest weiter miteinander geredet wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse: