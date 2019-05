In unserer letzten Kommentierung zum Devisenmarkt warfen wir die Frage auf, ob die Karten hier womöglich neu gemischt werden und der US-Dollar gegenüber anderen Währungen in die Defensive geraten könnte. Mittlerweile haben sich die Anzeichen dahingehend gemehrt. Sind die Zeiten des "harten" Greenbacks also (vorerst) vorbei? Der Fokus der Finanzmärkte richtet sich nach wie vor auf die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beilegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...