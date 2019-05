Die US-Niederlassung des Abfüll- und Verschließspezialisten Groninger, Groninger USA LLC, wurde Anfang Mai für ihr Engagement in der Region um Charlotte (North Carolina, USA) geehrt und mit dem sogenannten Mayor International Community Awards, kurz MICA, ausgezeichnet.Der Preis wird einmal jährlich an Unternehmen und Organisationen verliehen, die ihren Stammsitz im Ausland haben, sich nachhaltig in der Stadt Charlotte engagieren und durch ihr Tun die Gesellschaft in Charlotte und in der Umgebung stärken: Sei es durch das Schaffen sicherer Arbeitsplätze, durch den Aufbau eines Ausbildungsnetzwerks ...

