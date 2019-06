Stuttgart (ots) -



- APCOA ist Testsieger bei der Kategorie "Parkhausbetreiber" - Auszeichnung basiert auf Umfrage im Auftrag von "Focus Money"



Die APCOA PARKING Deutschland GmbH wurde im DEUTSCHLAND TEST vom Magazin "Focus Money" als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhäuser ausgezeichnet. Das Ergebnis beruht auf einer Kundenumfrage mit insgesamt 170.000 Teilnehmern zu über 800 Unternehmen in 75 Branchen, die auf die Erfahrungen der Verbraucher mit Unternehmen eingeht. Bei der zu bewertenden Fairness geht es unter anderem um Punkte wie Produktbeschreibungen, Preistafeln, Service, Kommunikation, Information und Kulanz. Diese tragen erheblich zur Kundenerfahrung bei und sind Grundlage für einen erneuten Besuch und eine Weiterempfehlung.



"Diese Auszeichnung freut uns natürlich sehr, denn Fairness ist einer der wichtigsten Faktoren bei APCOA. Wir möchten unseren Kunden immer ein komfortables Parkerlebnis bieten. Ein Kernelement dessen sind auch digitale und innovative Lösungen wie unsere APCOA FLOW App, mit dem Kunden noch bequemer und vor allem ticketlos und ohne Bargeld parken können. Es ist ein großes Lob, dass unsere Services und Leistungen so positiv von unseren Kunden wahrgenommen werden", sagt Detlef Wilmer, Geschäftsführer der APCOA PARKING Deutschland GmbH.



