Die Aktionäre von Südzucker (WKN: 729700) haben in den letzten zwei Jahren eine schwierige Zeit erlebt. Während der Gesamtmarkt nämlich sehr gut lief und sogar neue Allzeithoch erklimmen konnte, ging es mit dieser Aktie beinahe nur noch bergab. Notiert die Aktie noch Anfang des Jahres 2017 über 25,00 Euro, waren es Ende vergangenen Jahres zeitweise weniger als 11,00 Euro, womit sich die Aktie in rund zwei Jahren mehr als halbiert hat.

Doch für diese miese Performance gab es auch gute Gründe. So wurde beispielsweise endlich die europäische Zuckermarktordnung aufgegeben und somit dieser Markt liberalisiert. Zwar war dies lange bekannt und so konnte das Management von Südzucker das Unternehmen durchaus darauf vorbereiten, was man auch versucht hat. Aber leider war man damit nicht sonderlich erfolgreich. Das zeigt schon ein Blick auf die Geschäftsentwicklung seit 2014.

So sank der Jahresumsatz des Unternehmens zwischen 2014 und 2016 um knapp -17%, von seinerzeit 7,7 Mrd. auf nur noch 6,4 Mrd. Euro. Seitdem ging es jedoch wieder aufwärts, so dass 2018 ein Jahresumsatz ...

