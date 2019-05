Die Baader Bank hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen zum ersten Quartal von 115 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemie-Unternehmens sei 20 Prozent schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen sollte es aber zu signifikanten Verbesserungen kommen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 10:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 10:23 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

