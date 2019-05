An der Spitze der Danske Bank steht künftig ein Niederländer. Wie das dänische Institut am Freitag mitteilte, wird Chris Vogelzang den Chefposten bei dem Geldhaus zum 1. Juni von Interims-CEO Jesper Nielsen übernehmen.

Der 56-jährige Vogelzang hatte laut Danske zwischen den Jahren 2000 bis 2017 verschiedene Positionen bei der niederländischen Bank ABN Amro inne. Er verfüge damit über ausgiebige Führungserfahrungen im Bankenwesen und habe dabei auch schwierige Situationen gemeistert. Das mache ihn zu einer geeigneten Führungskraft für Danske, während die Bank vor der großen Aufgabe stehe, Vertrauen wiederherzustellen und sich gleichzeitig zu entwickeln.

Die Danske Bank steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale Europas. Es geht um mutmaßliche Verstöße gegen Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche in der Niederlassung in Estland. Dort sollen rund 200 Milliarden Euro gewaschen worden sein. In mehreren Ländern laufen Ermittlungen gegen das Geldhaus./trs/DP/stk

ISIN DK0010274414

AXC0157 2019-05-10/12:39