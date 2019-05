Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt nach starkem Geschäftsjahr 2018 erstmalig Dividendenzahlung von 0,12 Euro je Aktie DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt nach starkem Geschäftsjahr 2018 erstmalig Dividendenzahlung von 0,12 Euro je Aktie 10.05.2019 / 12:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 10.05.2019 Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt nach starkem Geschäftsjahr 2018 erstmalig Dividendenzahlung von 0,12 Euro je Aktie * Attraktive Dividendenrendite von rund 4 % * Vorstand bekräftigt Ergebnisprognose für 2019 in Höhe von mehr als 6 Mio. Euro * Alle Beschlussvorlagen mit mehr als 99,96 % angenommen Die Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) hat am 10. Mai 2019 erstmalig nach der 2017 initiierten Neuausrichtung der Gesellschaft die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie beschlossen. Dies entspricht einer Dividendenrendite von rund 4 %, bezogen auf den Jahresschlusskurs der TTL-Aktie vom 28.12.2018. Die auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte Beteiligungsgesellschaft lässt damit ihre Aktionäre am hervorragenden Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 teilhaben. Die TTL AG hat den Konzernjahresüberschuss gegenüber 2017 von 0,9 Mio. Euro auf 4,1 Mio. Euro mehr als vervierfacht und das Beteiligungs- und Zinsergebnis von 1,2 Mio. Euro (2017) auf 6,2 Mio. Euro (2018) gesteigert. Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg von rund 31,1 Mio. Euro (2017) auf 55,4 Mio. Euro (2018). "Die 2018 erzielten Ergebnisse zeigen, dass unsere Strategie aufgeht. TTL ist durch den konsequenten Ausbau der mittelbaren Beteiligung an der GEG German Estate Group (GEG) und die äußerst positive Entwicklung ihrer Beteiligungsgesellschaften 2018 stark und profitabel gewachsen. Alle von uns für 2018 gesteckten Ziele haben wir erreicht. Dazu gehört auch, ab 2019 Dividenden an unsere Anteilseigner auszuschütten", sagt Theo Reichert, Vorstandsvorsitzender der TTL AG. Ausblick 2019 TTL ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet und profitiert weiterhin vom positiven Geschäftsverlauf ihrer Beteiligungsgesellschaften. Die DIC Asset AG und die GEG German Estate Group (GEG) haben sich in den ersten Monaten 2019 sehr gut entwickelt und bleiben auf Wachstumskurs. Um weitere Potenziale für ertragreiches Wachstum zu heben, wird TTL im laufenden Geschäftsjahr vor allem die Diversifikation des bestehenden Beteiligungsportfolios durch den Erwerb neuer Beteiligungen vorantreiben. Von besonderem Interesse für TTL sind dabei Akquisitionen, die das bestehende Beteiligungsportfolio regional und strategisch ergänzen. Theo Reichert: "Auch 2019 setzen wir auf nachhaltiges und profitables Wachstum. Wir planen, den Konzerngewinn der TTL AG im laufenden Geschäftsjahr weiter zu steigern und erwarten ein Konzernergebnis von mehr als 6 Mio. Euro." Aktionäre verabschieden Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit Bei einer Präsenz von 76,22 % stimmten die Aktionäre auf der Hauptversammlung in München mit mehr als 99,96 % für alle eingebrachten Beschlussvorlagen. Beschlossen wurden unter anderem folgende Tagesordnungspunkte: * Verwendung des Bilanzgewinns * Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 * Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 * Wahl des Abschlussprüfers für 2019 * Wahl zum Aufsichtsrat: Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Klaus Kirchberger und Dr. Daniel Schütze * Aufsichtsratsvergütung * Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien * Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 * Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/I Alle relevanten Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG können auf der Internetseite der Gesellschaft https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html eingesehen werden. Aktuelle Informationen zur GEG German Estate Group sind unter www.geg.de/de/presse.html, zur DIC Asset AG unter https://www.dic-asset.de/presse/ einsehbar. Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de