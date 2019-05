Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ströer vor den am 14. Mai erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Jahresauftakt dürfte für den Außenwerbespezialisten gut gelaufen sein, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Verkaufsdruck, unter dem die Aktie im vergangenen Jahr gestanden habe, könnte nun eine Neubewertung anstehen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 04:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

